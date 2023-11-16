Автомобили LADA – икона российского автопрома: от первых «копейек» до современных бюджетных седанов и кроссоверов

Автомобили марки LADA уже более пятидесяти лет являются неотъемлемой частью автопрома и дорожного движения России. Этот отечественный бренд снискал любовь миллионов водителей за надежность, неприхотливость в эксплуатации и доступную цену. Попробуем разобраться, что представляет собой Лада сегодня и почему эти автомобили по-прежнему пользуются устойчивым спросом у россиян.

История легендарного бренда LADA

История марки LADA неразрывно связана с созданием Волжского автомобильного завода в 1966 году. Уже в 1970 году сошла с конвейера первая массовая модель - классический Zhiguli (экспортный вариант - Lada 2101). Простой и надежный советский автомобиль быстро завоевал любовь соотечественников. В 70-80-е годы модельный ряд пополнился "тройкой", "шестеркой", "девяткой" и другими культовыми LADA.

Несмотря на появление иномарок, автоВАЗ продолжал выпускать недорогие и неприхотливые машины. Конструкция автомобилей постепенно модернизировалась, появлялись новые модели. Но LADA сохраняла ключевые качества – простоту устройства, ремонтопригодность, низкую цену.

Современный модельный ряд АВТОВАЗа

Сегодня АВТОВАЗ предлагает несколько популярных моделей под маркой LADA:

Granta – просторный и экономичный седан, идеально подходящий для российских дорог;

Vesta – компактный седан бизнес-класса с современным дизайном;

Xray – динамичный бюджетный кроссовер для города;

Largus – вместительный и функциональный семейный универсал.

Конечно, по оснащению и техническим характеристикам LADA по-прежнему уступает иномаркам. Но для многих покупателей главное – это доступная цена, простота в ремонте и эксплуатации в суровых российских условиях.

Преимущества LADA

Давайте подробнее разберем, в чем заключаются главные конкурентные преимущества отечественных автомобилей LADA:

Относительно невысокая стоимость покупки. Машины LADA существенно дешевле иномарок аналогичного класса.

Низкие эксплуатационные расходы. Запчасти и сервис для LADA обходятся дешевле, чем для иностранных моделей.

Простота в ремонте и обслуживании. Автомобили LADA отличаются неприхотливостью и ремонтопригодностью.

Хорошая проходимость по бездорожью и снежным трассам. Машины LADA изначально адаптированы к российским условиям.

Обширная дилерская и сервисная сеть по всей стране. В любом городе найдется станция техобслуживания АВТОВАЗа.

Таким образом, несмотря на солидный возраст бренда, автомобили LADA по-прежнему отвечают потребностям многих российских покупателей. Эти машины просты и надежны, их легко эксплуатировать в российских условиях. Поэтому у LADA есть все шансы сохранять популярность и в будущем.