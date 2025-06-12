ПМЭФ и цены в отелях: выявлена проблема

«Питерец.ру» сообщает, что из-за высоких цен в отелях некоторые иностранные участники не смогут приехать на ПМЭФ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на значительный рост стоимости размещения в гостиницах города. Участники форума, которые приезжают из других стран, не могут позволить себе остановиться в местных отелях из-за высоких цен.

Представители бизнеса и власти обсуждают возможные пути решения этой проблемы. Рассматриваются варианты оптимизации расходов на проживание участников форума и поиск альтернативных вариантов размещения. Ожидается, что ситуация будет взята под контроль, чтобы в следующем году иностранные участники смогли без проблем приехать на ПМЭФ.