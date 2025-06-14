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Питерец.ру » Экономика » Определены самые подешевевшие марки автомобилей в Петербурге

Определены самые подешевевшие марки автомобилей в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Эксперты определили тройку марок автомобилей, на которые сильнее всего снизились цены на рынке Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно анализу авторынка Петербурга, некоторые марки машин стали более доступными для покупателей. Специалисты выделили лидеров по снижению стоимости, среди них – «Лада», «Рено» и «Форд».

Автомобили «Лада» и «Рено» подешевели на 2,6%, модели «Форда» потеряли в цене 2,5%. В топ-5 также вошли «Киа» и «Тойота», чья продукция подешевела на 2%. Если же рассматривать конкретные модели, то лидерами этого рейтинга стали «Киа Спортэдж», Mercedes С и «Форд Фокус» – их стоимость снизилась на 6%, 5,7% и 3,4%.

Падение цен на эти машины может быть связано с различными факторами: изменением спроса, появлением новых моделей и колебанием курса валют. В среднем авто с пробегом в Северной столице подешевели на 3%.

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