Определены самые подешевевшие марки автомобилей в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно анализу авторынка Петербурга, некоторые марки машин стали более доступными для покупателей. Специалисты выделили лидеров по снижению стоимости, среди них – «Лада», «Рено» и «Форд».

Автомобили «Лада» и «Рено» подешевели на 2,6%, модели «Форда» потеряли в цене 2,5%. В топ-5 также вошли «Киа» и «Тойота», чья продукция подешевела на 2%. Если же рассматривать конкретные модели, то лидерами этого рейтинга стали «Киа Спортэдж», Mercedes С и «Форд Фокус» – их стоимость снизилась на 6%, 5,7% и 3,4%.

Падение цен на эти машины может быть связано с различными факторами: изменением спроса, появлением новых моделей и колебанием курса валют. В среднем авто с пробегом в Северной столице подешевели на 3%.