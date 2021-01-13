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Питерец.ру » Экономика » Автомобили с пробегом подорожали

Автомобили с пробегом подорожали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Автомобили в Петербурге и Ленобласти стали дороже

«Питерец.ру» сообщает, что поднялась стоимость автомобилей на вторичном рынке. По итогам прошлого года они подорожали в Северной столице и Ленобласти на 5,6%. Таковы данные экспертов сервиса «Авито Авто».

Приобрести автомобиль с пробегом в Петербурге в 2020 году можно было в среднем за 380 тыс. руб. Эти показатели на 90 тыс. руб. выше общероссийских. При этом продажи подержанных машин в Северной столице и области все равно выросли на 7%.

Специалисты считают, что в период пандемии возникли проблемы с приобретением новых авто. Из-за этого некоторые люди решили приобрести подержанные. Наибольшим спросом здесь пользовались автомобили ВАЗ. В числе наиболее востребованных марок также оказались «Фольксваген», «Форд», «Киа» и «Хендай».

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