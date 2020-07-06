Подержанные машины дешевеют

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти упали цены на подержанные авто. Сейчас средняя стоимость такой машины составляет 533 тыс. руб. Это на 1% меньше, нежели в I-м квартале текущего года. Однако, если сравнивать со II-м кварталом прошлого года, то стоимость увеличилась на 5%.

При этом самые дешевые автомобили продаются сейчас на Алтае. Там средняя цена машины с пробегом составляет 306 тыс. руб. Наиболее высокий ценник в этом сегменте установлен на автомобили Московской области. Там их продают по средней цене 627 тыс. руб.

Что касается самых популярных подержанных машин, то здесь лидируют автомобили ВАЗ. Причем это характерно для всех регионов нашей страны. Далее идут «Фольксваген», «Форд», «Киа» и «Хендай».