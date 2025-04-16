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Питерец.ру » Экономика » Подержанные авто в Петербурге выросли в цене

Подержанные авто в Петербурге выросли в цене

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pixabay.com
Рост цен на подержанные автомобили в Петербурге: официальные дилеры отмечают увеличение средней стоимости на 13%

«Питерец.ру» сообщает, что стоимость подержанных авто в СПб у официальных дилеров выросла на 13%. Сейчас средняя цена таких машин составляет 2,2 млн. руб. Это связано с увеличением спроса на более востребованные модели.

Аналитики отмечают, что в основном продавцы предлагают автомобили в хорошем состоянии и с надежной историей, что позволяет быстро найти покупателя. В то же время цены у частников остались как в феврале 2025 года – на уровне 1,51 млн. руб.

Самыми популярными подержанными автомобилями в городе стали «Лада Веста», «Киа Рио» и «Фольксваген Поло». Жители Петербурга предпочитают отечественный автопром и недорогие иномарки, проверенные временем.

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