Самые популярные авто

«Питерец.ру» сообщает, что автоэксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей Петербурга. Он составлялся по итогам продаж в феврале текущего года. Лидером рейтинга стал «Фольксваген Поло». Этот автомобиль известного немецкого производителя приобрели в Северной столице 506 человек. Интересно, что год назад авто этой марки приобрели всего несколько человек.

Второе место в рейтинге занял кроссовер «Хендай Крета», который купили 340 граждан. Тройку «призеров» замкнул автомобиль «Киа Рио», владельцами которого стали 315 человек. В «десятку» самых популярных машин также попали «Фольксваген Тигуан», «Митсубиси Аутлэндер», «Лада Веста», «Хендай Солярис», «Шкода Рапид» и «Кодиак», «Тойота РАВ4».