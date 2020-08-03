Самые популярные авто

«Питерец.ру» сообщает, что в июне этого года россияне купили 108,3 тыс. легковых машин. Всего в первом полугодии было приобретено 600 тыс. «легковушек». Это на 17% меньше, нежели в прошлом году. Это снижение обусловлено падением доходов граждан на фоне ситуации с коронавирусом.

Самой популярной автомобильной маркой является «Лада». За указанный период было приобретено 126,6 тыс. таких машин. В число самых популярных авто попали «Киа» и «Хендай». В «пятерку» по популярности вошли «Рено» и «Тойота».

Лидерство «Лады» является объективным. Автомобили отечественного производства стоят дешевле, недели импортные машины. К тому же не настолько плох российский автопром, как принято его ругать.