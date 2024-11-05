Машины с пробегом немного подешевели

«Питерец.ру» сообщает, что в России немного подешевели автомобили с пробегом. В октябре их стоимость снизилась на 5,7%. Сегодня за такую машину в среднем просят 2,5 млн. руб. Что касается предложения в данном сегменте, то оно выросло на 8,4%.

Наиболее востребованными марками являются «Тойота», «Мерседес» и «БМВ». На долю японского автогиганта приходится 12,5% продаж. Показатели немецких концернов примерно равны – 10,9% у «Мерседеса» и 10,8% у «БМВ». В пятерку лучших также вошли марки «Киа» и «Хендай» – их приобретают 9% и 6,8% покупателей.

Среди моделей самыми популярными оказались «Тойота Камри», «Тойота Лэнд Крузер» и «Мерседес Е-класса». В Петербурге также востребован автомобиль «Фольксваген Тигуан».