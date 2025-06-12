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Питерец.ру » Экономика » «Росконгресс Интернэйшэнл» на ПМЭФ

«Росконгресс Интернэйшэнл» на ПМЭФ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/roscongress
Зона делового общения «Росконгресс Интернэйшэнл» впервые появится на ПМЭФ

«Питерец.ру» сообщает, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) появится деловая зона под эгидой «Росконгресс Интернэйшэнл». Это площадка для нетворкинга и обмена опытом между участниками форума.

В рамках этой зоны на ПМЭФ-2025 будут организованы встречи, дискуссии и презентации, направленные на развитие деловых отношений и сотрудничества. Мероприятие будет способствовать укреплению связей между бизнесом, властью и экспертным сообществом.

Участники смогут воспользоваться этой площадкой для установления контактов, обсуждения проектов и поиска новых партнеров. Зона «Росконгресс Интернэйшэнл» может объединить российское и международное сообщество для реализации различных проектов. Ожидается, что зона делового общения станет важной частью программы ПМЭФ.

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