«Росконгресс Интернэйшэнл» на ПМЭФ

«Питерец.ру» сообщает, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) появится деловая зона под эгидой «Росконгресс Интернэйшэнл». Это площадка для нетворкинга и обмена опытом между участниками форума.

В рамках этой зоны на ПМЭФ-2025 будут организованы встречи, дискуссии и презентации, направленные на развитие деловых отношений и сотрудничества. Мероприятие будет способствовать укреплению связей между бизнесом, властью и экспертным сообществом.

Участники смогут воспользоваться этой площадкой для установления контактов, обсуждения проектов и поиска новых партнеров. Зона «Росконгресс Интернэйшэнл» может объединить российское и международное сообщество для реализации различных проектов. Ожидается, что зона делового общения станет важной частью программы ПМЭФ.