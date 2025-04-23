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Питерец.ру » Политика » Высокие гости на ПМЭФ: ожидаются значимые участники

Высокие гости на ПМЭФ: ожидаются значимые участники

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vk.com/forumspb
На ПМЭФ-2025 ждут важных гостей: политиков, предпринимателей и экспертов

«Питерец.ру» отмечает, что, по информации МИД РФ, ПМЭФ-2025 соберет множество высокопоставленных гостей. Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что с 2006 года мероприятие проходит при активном участии президента России. Так планируется и на этот раз.

Кроме того, на ПМЭФ-2025 приедут политики, предприниматели, общественные деятели и представители науки. Это событие, как всегда, станет важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и политики.

ПМЭФ проводится с 1997 года и считается одним из наиболее значимых деловых мероприятий в мире. Он собирает представителей власти, бизнеса и науки, способствуя развитию международного сотрудничества и обмену опытом.

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