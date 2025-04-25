Иностранные участники ПМЭФ-2025 получат визу в упрощенном режиме

«Питерец.ру» сообщает, что предстоящем форуме ПМЭФ-2025 для иностранных участников предусмотрен упрощенный порядок получения визы. Это решение направлено на привлечение большего числа зарубежных специалистов и экспертов на одно из крупнейших экономических событий в России.

Организаторы форума рассчитывают, что такая мера сделает участие в ПМЭФ более доступным и комфортным для гостей из других стран. Планируется, что упрощенный визовый режим будет включать в себя сокращенные сроки оформления документов и минимизацию необходимых бюрократических процедур. Это должно облегчить процесс получения визы для участников форума.

Визу в ускоренного формате можно оформить, получив приглашение на сайте форума, после чего нужно обратившись в консульство. Также для ее получения можно обратиться в МИД РФ.