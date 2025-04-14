ПМЭФ-2025: заявки от итальянских компаний

«Питерец.ру» сообщает, что заявки на участие в ПМЭФ-2025 подали около 20 компаний из Италии. Это свидетельствует о сохранении интереса зарубежных партнеров к российской экономической повестке.

Участие итальянских компаний в форуме может способствовать развитию деловых отношений и укреплению экономических связей между Россией и Италией. ПМЭФ традиционно становится площадкой для обсуждения важных вопросов и установления контактов между представителями бизнеса и власти.

Организаторы форума продолжают работу по формированию программы и списка участников, чтобы обеспечить высокий уровень мероприятия и его максимальную эффективность для всех сторон. Ожидается, что участие иностранных компаний, в том числе – итальянских, внесет значительный вклад в деловую программу форума.