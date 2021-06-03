Собчак возмутилась высокими ценами в буфете ПМЭФ

«Питерец.ру» сообщает, что известная ведущая Ксения Собчак выразила свое возмущение по поводу слишком высоких цен в буфере ПМЭФ. По сравнению с предыдущим мероприятием, они подскочили в три раза. Теперь, чтобы поесть, нужно заплатить за это 3800 руб. Тебе на выбор предоставляют 4 вида меню, но еда слишком дорогая.

Собчак поинтересовалась у организаторов Петербургского форума, почему те не смогли организовать нормальный буфет. В своей оценке ситуации Ксения Анатольевна использовала не совсем приличную лексику. Но, если учитывать контекст, ее реакция выглядит логичной и, пожалуй, обоснованной.

Собчак подчеркнула, что всегда во время ПМЭФ сначала идет в буфет. Это интересное место, где разворачиваются многие дискуссии. Поэтому она очень любит здесь бывать, не в еде же ведь дело! Но «конские цены» буфета (Собчак используется и такую характеристику) расстраивают. Кстати, дороговизной буфета возмущены и другие участники форума. Они иронично отмечают, что дороже обойдутся только девушки легкого поведения.

На контрасте вспоминается история, когда в один из провинциальных ресторанчиков пришли пообедать два местных депутата. Они довольно плотно поели и заплатили за это 22 тыс. рублей. Уходя, парламентарии отметили, что в ресторане очень вкусно и недорого. У работников заведения буквально отвисла челюсть… Что самое интересное – это произошло более лет назад, когда цены были иными!