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Питерец.ру » Экономика » Вырос спрос на каршеринг в СПб и Ленобласти

Вырос спрос на каршеринг в СПб и Ленобласти

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Спрос на каршеринг в СПб и Ленобласти вырос на 29%: причины — развитие инфраструктуры и стремление сократить расходы

«Питерец.ру» сообщает, что спрос на каршеринг в СПб и Ленинградской области значительно увеличился с начала года. По данным аналитиков, рост составил 29%. Это свидетельствует о том, что все больше жителей и гостей города предпочитают пользоваться услугами каршеринга вместо личного автомобиля.

Увеличение спроса может быть связано с развитием инфраструктуры каршеринговых компаний, улучшением качества услуг и повышением доступности сервисов. Другой причиной является стремление людей сократить расходы на содержание личного транспорта.

Эксперты отмечают, что развитие каршеринга способствует снижению загруженности дорог и улучшению экологической ситуации в городе. В будущем можно ожидать дальнейшего роста спроса на каршеринговые услуги в Петербурге и Ленобласти.

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