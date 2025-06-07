Вырос спрос на каршеринг в СПб и Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что спрос на каршеринг в СПб и Ленинградской области значительно увеличился с начала года. По данным аналитиков, рост составил 29%. Это свидетельствует о том, что все больше жителей и гостей города предпочитают пользоваться услугами каршеринга вместо личного автомобиля.

Увеличение спроса может быть связано с развитием инфраструктуры каршеринговых компаний, улучшением качества услуг и повышением доступности сервисов. Другой причиной является стремление людей сократить расходы на содержание личного транспорта.

Эксперты отмечают, что развитие каршеринга способствует снижению загруженности дорог и улучшению экологической ситуации в городе. В будущем можно ожидать дальнейшего роста спроса на каршеринговые услуги в Петербурге и Ленобласти.