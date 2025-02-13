Оборот общепита в СПб вырос на треть

«Питерец.ру» сообщает, что за прошлый год оборот общественного питания в Петербурге увеличился на треть по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные приводит пресс-служба Петростата.

Этот показатель говорит о росте популярности заведений общепита среди горожан. Также это свидетельствует о развитии данной отрасли в городе. По словам экспертов, увеличение оборота общепита может быть связано с различными факторами, такими как повышение уровня жизни населения, развитие инфраструктуры города, появление новых заведений и улучшение качества предоставляемых услуг.

Немаловажную роль здесь сыграло и увеличение турпотока на 10%. В настоящее время в Петербурге работает множество ресторанов, кафе, баров и других заведений общественного питания, предлагающих разнообразное меню и услуги на любой вкус.

Однако, несмотря на положительную динамику, эксперты отмечают, что сфера общепита все еще сталкивается с рядом проблем: жесткой конкуренцией, нестабильностью экономической ситуации и другими.

Тем не менее, рост говорит о том, что эта отрасль имеет хорошие перспективы развития в Петербурге. Не зря доля СПб в российском общепите в целом составляет 9%.