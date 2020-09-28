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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Каршеринг в Санкт-Петербурге

Каршеринг в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ВКонтакте
Каршеринг – разновидность проката автомобилей

Каршеринг – разновидность проката автомобилей. Каршеринг в Санкт-Петербурге впервые появился в 2014 году, услуга предоставлялась тогда компанией Streetcar. В течение последующих шести лет в городе появились и другие операторы, к самым популярным из которых можно отнести каршеринг от компаний Яндекс, Драйв, Делимобиль и др.

Сегодня каршеринг в Санкт-Петербурге – популярная услуга. Здесь можно взять напрокат автомобиль любой марки, на любой срок. Каждый клиент выбирает нужное авто, а также наиболее подходящий тариф. Стоимость базового тарифа рассчитывается поминутно, что выгодно выделяет услугу среди других компаний автопроката.

Тарифы и стоимость

Помимо базового тарифа здесь можно воспользоваться одним из следующих тарифов:

  1. Фиксированный. Стоимость каждого проката рассчитывается заранее и остается неизменной в случае, если клиент не нарушает время аренды и возвращает автомобиль в указанном месте в сроки, прописанные в договоре.
  2. Проездной. Клиент оформляет абонемент, с помощью которого может брать данное авто на определенный срок в течение указанного временного промежутка. Стоимость такого абонемента на автомобиль эконом-класса начинается от 4500 рублей в месяц.
  3. Индивидуальный. Воспользоваться данным предложением могут молодые водители, которые совсем недавно получили права, а также новички, которые до сих пор ни разу не пользовались услугами автопроката. При расчете стоимости проката по данному тарифу учитываются такие индивидуальные показатели, как: время простоя машины, время суток, реальная дорожная ситуация в данном промежутке времени, стиль вождения и др. Сегодня максимальная стоимость аренды по индивидуальному тарифу составляет 20 рублей за минуту проката. Тариф может быть изменен по истечении определенного временного промежутка.

Преимущества каршеринга

Каршеринг – востребован как у жителей города, так и у его гостей. Одно из важных преимуществ данной услуги – возможность взять машину напрокат в любом удобном месте. А это значит, что прибыв в Санкт-Петербург, клиенту не придется тратить время на поиск нужного офиса, автомобиль будет подан прямо в зону ожидания аэропорта, вокзала и другие пункты. Те же самые правила действуют и в момент окончания пользования арендованным автомобилем.

Стоимость аренды списывается с карты клиента небольшими траншами, начиная от 314 рублей. Каждый заказчик может выбрать пакет дополнительных услуг, начиная от детского автокресла и заканчивая услугой «передача руля».

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