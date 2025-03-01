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Питерец.ру » Экономика » Средний возраст авто в Петербурге: что известно

Средний возраст авто в Петербурге: что известно

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Эксперты провели исследование и выяснили, сколько лет в среднем автомобилю в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным экспертов, средний возраст автомобиля в Петербурге составляет 12 лет. Всего в СПб 1,62 млн. машин, 84,5% из них – иномарки, остальные – авто российского производства. При этом средний возраст иномарок составляет 18 лет, отечественных машин – 10,8 лет.

Исследование проводилось с целью определения потребностей горожан в услугах автосервиса, обновления автопарка и других аспектов, связанных с автомобильной индустрией. Эксперты учитывали различные факторы, включая марку, модель и год выпуска машин.

Полученные данные могут быть полезны при разработке стратегий развития транспортной системы, планирования строительства новых дорог и парковок, а также для определения потребностей в автосервисах и станциях технического обслуживания.

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