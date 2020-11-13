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Питерец.ру » Экономика » Скопить деньги на авто

Скопить деньги на авто

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
За какое время можно накопить на автомобиль?

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты «Авито» подсчитали, сколько времени понадобится петербургской семье для накопления денег на автомобиль. Если оба супруга работают, то в среднем такой паре понадобится 8 месяцев и 23 дня, чтобы скопить нужную сумму.

Средний уровень зарплаты в Петербурге составляет 45 тыс. руб., а средняя стоимость подержанного авто – 395 тыс. руб. Москвичам для совершения такой покупки надобится чуть меньше времени. Московская семья способна накопить необходимые деньги за 8 месяцев и 5 дней. При этом средняя стоимость автомобиля в Москве – 449 тыс. руб.

Однако все эти расчеты являются приблизительными и далеко не всегда отражают реальное положение вещей. Здесь есть множество факторов, которые сложно учесть.

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