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Питерец.ру » Экономика » Продажи машин растут

Продажи машин растут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
PhotoXPress.ru
В стране растут продажи машин, производимых в СПб

В России выросли продажи легковых авто, созданных в СПб. Причем показатели достигли максимума в августе. Тогда было продано 2128 новых «Хендай Солярис» и 845 электромобильных кроссоверов XCITE X-Cross 7.

Автозаводы Северной столицы увеличивают свою долю на авторынке. В настоящий момент она составляет 3%. Что касается продаж в самом Петербурге, то здесь приобрели 60 «Солярисов» и 29 XCITE.

Всего же в первую половину 2024 года в СПб было продано 6604 новых авто. Это на 62% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Однако продажи все равно пока не дошли до показателей, которые были до кризиса.

«Питерец.ру» отмечает, что авторынок СПб столкнулся со сложностями после ухода некоторых иностранных марок. Однако он постепенно восстанавливается.

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