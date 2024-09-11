Продажи машин растут

В России выросли продажи легковых авто, созданных в СПб. Причем показатели достигли максимума в августе. Тогда было продано 2128 новых «Хендай Солярис» и 845 электромобильных кроссоверов XCITE X-Cross 7.

Автозаводы Северной столицы увеличивают свою долю на авторынке. В настоящий момент она составляет 3%. Что касается продаж в самом Петербурге, то здесь приобрели 60 «Солярисов» и 29 XCITE.

Всего же в первую половину 2024 года в СПб было продано 6604 новых авто. Это на 62% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Однако продажи все равно пока не дошли до показателей, которые были до кризиса.

«Питерец.ру» отмечает, что авторынок СПб столкнулся со сложностями после ухода некоторых иностранных марок. Однако он постепенно восстанавливается.