Рухнули продажи новых авто

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший месяц в СПб серьезно снизились продажи новых машин. По сравнению с октябрем они обрушились на 30%. Причем такая же ситуация наблюдается в Ленобласти.

В ноябре в СПб было зарегистрировано 5275 новых машин, в Ленобласти – 1466. Лидером продаж в Северной столице стали автомобили «АвтоВаза», на которые пришлось 923 регистрации. Далее идут китайские марки Haval и Geely – их показатели 865 и 626.

Эксперты объясняют падение продаж повышением ставок по автокредитам, из-за чего к такому способу приобретения стало прибегать меньше автомобилистов. Также сказалось повышение цен на машины, причем это произошло вместе с ростом стоимости утилизационного сбора.