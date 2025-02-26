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Питерец.ру » Экономика » Есть опасность остаться с малой пенсией

Есть опасность остаться с малой пенсией

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Почему у многих россиян может оказаться маленькая пенсия: возможные причины

«Питерец.ру» отмечает, что в России миллионы граждан могут остаться без достойной пенсии из-за недостатка пенсионных накоплений. Эта проблема характерна и для Петербурга. Например, без достойной пенсии могут остаться самозанятые, которые не платят пенсионные взносы, поскольку те носят добровольный характер.

Подобная опасность подстерегает и работающих граждан, получающих серую зарплату, которая не облагается страховыми взносами. Это приводит к тому, что пенсионные накопления этих людей оказываются меньше, чем могли бы быть при официальной зарплате.

Эксперты отмечают, что ситуация может также усугубиться из-за демографических проблем и старения населения. Это приведет к увеличению нагрузки на пенсионную систему и снижению размера пенсий.

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