Достойная пенсия – это сколько?

«Питерец.ру» сообщает, что в России провели опрос относительно размера достойной пенсии. В итоге, по мнению жителей РФ, она составила 46 тыс. руб. Именно столько должны платить пенсионерам.

Самый высокий показатель назвали москвичи. Они считают, что пенсии должны быть на уровне 50,8 тыс. руб. Далее идут петербуржцы – по их мнению, таким людям нужно платить 48,2 тыс. руб.

Тройку лидеров замкнул Владивосток, жители которого определили размер достойной пенсии в 47,2 тыс. руб. Самую маленькую сумму называли в Ярославле. Там считают, что пенсионеры должны получать 41,3 тыс. руб.

Как же это далеко от реальности! По имеющимся данным, в 2023 году неработающим пенсионерам будут в среднем выплачивать 21,8 тыс. руб.