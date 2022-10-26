В Ленобласти депутаты предлагают пересмотреть размер страховой пенсии

26 октября на заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели инициативу своих коллег Андрея Лебедева и Игоря Рихтикова (оба – ЛДПР) по внесению изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях», где они предложили представить инициативу на федеральном уровне.

Законопроектом предполагается провести перерасчет страховой пенсии по старости исходя из максимального значения индивидуального коэффициента, сделав корректировку размера страховой пенсии работающим пенсионерам, которые были приостановлены в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». В настоящий момент увеличение размера страховой пенсии для работающих пенсионеров возможно только на 3 балла за год, авторы законодательного проекта предлагают увеличить этот показатель до 10 баллов.

Также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предложили возобновить с 1 января 2023 года индексации страховых пенсий работающих пенсионеров.

По оценке авторов законопроекта дополнительные расходы на его реализацию с 1 января 2023 года могут составить 538 миллиардов рублей – это обстоятельство рекомендовано учесть при подготовке проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год.

Депутаты единогласно поддержали внесение этой законодательной инициативы.