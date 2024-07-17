Самозанятых стало более 700 тысяч

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб продолжает расти количество самозанятых граждан. С начала 2024 года их стало на 13% больше, а общее число достигло 700 тыс. Это позволяет Петербургу сохранять лидирующие позиции в данной сфере.

Напоминаем, что самозанятыми могут быть граждане, работающие на себя и при этом не имеющие наемных сотрудников. Также доход этих людей в год не должен превышать 2,4 млн. руб.

Самозанятые платят налог в размере 4-6%, а пенсионные страховые взносы они могут платить по желанию. Проект носит экспериментальный характер и действует до 2029 года. Но уже сейчас стало ясно, что, благодаря самозанятности, многие граждане вышли из тени и стали вести свою деятельность на легальном основании.