Прогноз курса доллара: ИИ предсказывает падение до 30 рублей

«Питерец.ру» сообщает, что нейросеть, принадлежащая Илону Маску, сделала неожиданный прогноз, согласно которому курс доллара может снизиться до 30 руб. Для достижения такого результата необходимо выполнение нескольких ключевых условий:

1. Рост цен на нефть. Увеличение стоимости нефти до $150–200 за баррель может привести к значительному увеличению доходов от экспорта, что, в свою очередь, укрепит рубль.

2. Отмена санкций. Возвращение торговли с европейскими странами может привлечь больше иностранной валюты в Россию, что снизит внутренний спрос на доллар.

3. Девальвация американской валюты. Глобальные экономические факторы, такие как гиперинфляция в Соединенных штатах или переход на расчеты в цифровых валютах, могут привести к снижению курса доллара на международной арене.

4. Экономический рост в РФ. Устойчивое развитие внутреннего производства и снижение зависимости от импорта также могут способствовать укреплению рубля.

Тем не менее, эксперты считают, что реализация такого сценария маловероятна. Более реалистичный прогноз предполагает, что доллар способен упасть до 70 руб., что может произойти уже к концу 2020-х годов.