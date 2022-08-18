ента новостей

10:00
Доллар снова упадет
09:20
Петербуржцы амбициозны
08:41
Кто лечится в Петербурге?
18:04
В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили погибшего
17:55
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
17:39
Крымские реликвии под контролем Пиотровского могут «заблудиться» по пути в Эрмитаж
13:39
Выставка «Дачники. Из Переделкино в Ферапонтово»
13:02
Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону моря у своего западного побережья
13:00
Президент Юн хочет, чтобы Южная Корея стала одним из крупнейших мировых поставщиков оружия
12:58
Кандидат в президенты Кении Одинга отвергает результаты выборов и обещает обжаловать их в суде
12:55
Исповедь заключённого «Бог есть любовь?» в АРТМУЗЕ
12:51
Первокурсники Петербургского института Росгвардии познакомились с тактикой ОМОН «Бастион»
12:42
В Ленобласти задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
12:29
Во Всевложске под рассказы о ДТП аферисты оставили без рублей и евро пенсионерок
12:19
В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик
12:14
В Петербурге в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады»
12:05
В Невском районе двое мужчин распылив перцовый баллончик ограбили молодых людей
11:57
В Петербурге задержали мужчину, похитившего из автомобиля более полумиллиона рублей
11:51
В отношении мужчины, стрелявшего в прохожего возбуждено уголовное дело
11:48
В Петербурге полицейские провели спортивные мероприятия «Зарядка со стражем порядка»
10:52
В чем проявляются новые версии ковида?
10:30
Петербург получит 131 миллион
09:52
Японцы оказались мудрее
21:46
Дзюба может оказаться в турецком клубе «Адана Демирспор», но есть нюансы
20:16
Военно-медицинская эстафета полоса препятствий
20:13
Общественный штаб по реновации: 140 заявок за неделю
18:21
Избиение градозащитника может быть следствием градозащитного лобби Смольного
15:32
Парламентарии Петербурга откроют свою приёмную в Мариуполе
14:57
Учетеля из Ленобалсти стали финалистами конкурса «Сердце отдаю детям»
13:10
В Петербурге пожилая женщина отдала аферистам почти 7 миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Доллар снова упадет

Доллар снова упадет

0
2
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Аналитики прогнозируют очередное падение доллара

Аналитик Елена Михайлова уверена, что американская валюта снова упадет. Причем это падение произойдет уже в августа. Для такого развития сюжета есть определенные предпосылки.

Спрос на доллар снижается. Антироссийские санкции негативно повлияли на эту валюту. Репутация доллара заметно ухудшилась. Произошли изменения на мировых рынках. Некоторые страны стали переходить на расчеты в национальной валюте.

Например, так поступают БРИКС и ЕАЭС. Причем эти расчеты начинают расти. Это приводит к тенденции, когда страны начинают постепенно отказываться от доллара. Так что все идет к падению доллара.

«Питерец.ру» считает, что сценарий, предложенный Михайловой, вероятен. Однако не обязательно, что падение американской валюты произойдет в августе. Это может произойти и позднее.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-05-2022, 08:26
Доллар стал дешевле 60 рублей
31-03-2022, 08:38
Падение доллара продолжается
25-01-2022, 08:52
Доллар станет 30 рублей?
21-03-2022, 10:25
С долларом попрощаются
26-03-2022, 09:28
Экономист об отказе от доллара
4-10-2019, 09:24
Доллар используется в политической борьбе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
97
Вчера, 12:19
В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик
0
80
Вчера, 12:14
В Петербурге в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады»
0
145
16-08-2022, 13:02
В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
111
16-08-2022, 11:31
На КАД в массовом ДТП пострадали двое детей
Наверх