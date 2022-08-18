Доллар снова упадет

Аналитик Елена Михайлова уверена, что американская валюта снова упадет. Причем это падение произойдет уже в августа. Для такого развития сюжета есть определенные предпосылки.

Спрос на доллар снижается. Антироссийские санкции негативно повлияли на эту валюту. Репутация доллара заметно ухудшилась. Произошли изменения на мировых рынках. Некоторые страны стали переходить на расчеты в национальной валюте.

Например, так поступают БРИКС и ЕАЭС. Причем эти расчеты начинают расти. Это приводит к тенденции, когда страны начинают постепенно отказываться от доллара. Так что все идет к падению доллара.

«Питерец.ру» считает, что сценарий, предложенный Михайловой, вероятен. Однако не обязательно, что падение американской валюты произойдет в августе. Это может произойти и позднее.