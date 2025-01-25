Рубль укрепился: каковы его дальнейшие перспективы

«Питерец.ру» отмечает, что на этой неделе рубль укрепился ниже психологически важной отметки 100 руб. за доллар. Однако, по мнению экспертов, это может быть временным явлением и к весне ожидается ослабление российской валюты.

Центробанк понизил официальный курс доллара на 83 коп. до 98,26 рубля, евро — на 47 коп. до 103,19 руб. В середине недели курс американской валюты на межбанковском рынке опускался ниже 97 руб. впервые с 12 ноября 2024 года.

Эксперты объясняют это сезонным фактором: слабым спросом импортеров, задержавшимися платежами от экспортеров и временным ослаблением доллара. При этом неопределенным остается геополитический фактор, который имеет отложенный характер влияния на курс рубля. Санкции против российской нефти могут усилить давление на нашу валюту.

В общем, остается неясным, как будут разворачиваться дальнейшие события. Отсюда и некоторая неопределенность с рублем.