Падение доллара продолжается

События вокруг Украины и западных санкций привело к резкому повышению курса доллара и евро. В конце прошлого месяца рубль начал стремительно падать, что не вызывало какого-либо удивления.

Однако ЦБ и Правительство РФ предприняли ряд усилий, направленных на укрепление национальной валюты. В результате рубль несколько укрепился. Потом наша валюта продолжила движение вверх, что обусловлено ответными санкциями России.

Доллар и евро подешевели, когда Путин заявил о продаже газа за рубли. Это был наш ответ недружественным странам. Еще Центробанк запретил до 9 сентября продавать наличную валюту физлицам. Причем это касается всех иностранных валют. В итоге рубль укрепился еще сильнее. Сейчас курс доллара и евро составляет 84 и 93 руб.

«Питерец.ру» отмечает, что существуют разные прогнозы относительно дальнейшего движения курса. Одни уверены, что доллар может подешеветь до 66 руб. Другие – считают, что американская и европейская валюта восстановят свои позиции.