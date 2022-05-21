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Питерец.ру » Экономика » Доллар стал дешевле 60 рублей

Доллар стал дешевле 60 рублей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Падение доллара становится устойчивой тенденцией

Американская валюта впервые за 4 года опустилась ниже 60 руб. Падение доллара стало ожидаемым на фоне провалившихся санкций и ответных действий РФ. Еще в нашей стране сейчас нет нормального импорта. Поэтому логично, что доллар падает в цене.

Что будет дальше? Некоторые аналитики считают, что доллар может упасть до отметки 49-52 руб. Кто-то и вовсе предполагает, что возможен сценарий с курсом 35 руб. Но это все гипотезы.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Что нам это дает?» Экономика Петербурга имеет достаточный запас прочности. Город показал, что способен выстоять в столь сложный период.

Однако обычным гражданам от падения курса доллара ни холодно ни жарко. Конечно, цены в магазинах прекратили расти. Но в глобальном плане падение доллара мало что меняет. К тому же картина станет более объективной, когда нормализуется ситуация с импортом.

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