Нефть снова стала расти?

«Питерец.ру» сообщает, что нефтяные котировки снова стали расти. Так стоимость нефти марки Brent примерно поднялась до отметки 34,5 доллара за баррель. Это более чем на 15% дороже чем было до этого. На фоне роста стоимости рубль немного укрепил свои позиции и отыграл по отношению к доллару и евро.

Сейчас курс американской валюты составляет 76,64 руб., европейской – 82,80 руб. Чего ожидать дальше? 6 апреля страны, входящих в ОПЕК, а также другие «серьезные игроки», обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке. Если удастся достичь некоторых договоренностей, возможен дальнейший рост цен.

По словам наших властей, для России цена нефти на уровне 42 $ за баррель была бы комфортной. Эксперты расходятся во мнении, какой будет дальнейшей ситуация на нефтяном рынке. Кто-то прогнозирует рост котировок, другие же предрекают падение до уровня 10$ за баррель.