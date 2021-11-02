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Питерец.ру » Экономика » Рубль начнет укрепляться?

Рубль начнет укрепляться?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Как будет вести себя российская валюта в ближайшем будущем?

«Питерец.ру» отмечает, что накануне евро поднялся в цене и превысил отметку 83 руб. Американский доллар тоже продемонстрировал рост до 71,61 руб. Однако уже сегодня курс этих валют опять снизился — до 82,16 руб. и 71,08 руб. При этом многих волнует вопрос: «Как будет вести себя рубль? Ожидать ли укрепление российской валюты?»

Поводом для оптимистичного сценария может стать увеличение цен на нефть. Стоимость «черного золота» может серьезно подняться, что на руку России. При этом такой прогноз не выглядит очевидным. Так что уповать на рост нефтяных котировок не стоит.

Возможен и пессимистичный сценарий, ведь ситуация с ковидом продолжает ухудшаться. Если нерабочие дни не помогут остановить рост заболеваемости, это повлечет за собой серьезные экономические последствия. Если добавить сюда влияние санкций и геополитики, то перспектив для роста рубля становится еще меньше.

Ситуация последних лет показывает, что рубль падает сильнее, чем поднимается. Так что в хорошие перспективы нашей валюты верится с трудом.

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