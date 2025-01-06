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Питерец.ру » Общество » Беглов о развитии сферы образования

Беглов о развитии сферы образования

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
Губернатор подвел итоги развития системы образования СПб за 5 лет

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор СПб Александр Беглов подвел итоги развития системы образования города за последние 5 лет, отметив значительные достижения в ликвидации дефицита образовательных учреждений.

По словам Беглова, за пятилетний период в Петербурге было построено 326 новых школ и детсадов, что позволило существенно улучшить доступность образования для детей. Это стало важным шагом в решении проблемы, накопленной за предыдущие десятилетия.

Кроме того, в городской системе образования появилось более 400 бассейнов, что свидетельствует о стремлении к улучшению физического воспитания и здоровья учащихся. Важным направлением работы администрации стало обновление школ, построенных в советский период. Первые пилотные проекты по реновации уже реализованы, и новые здания были введены в эксплуатацию.

Губернатор также отметил запуск Лермонтовского лицея, который открыл свои двери 1 сентября 2024 года. Это учреждение было построено на месте Николаевского училища, и в процессе его создания была проведена бережная реставрация исторического объекта. Лицей будет оснащен современными лабораториями, театральными и балетными залами, а также бассейном.

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