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Питерец.ру » Общество » В Коломягах построена новая школа на 825 мест

В Коломягах построена новая школа на 825 мест

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Новое здание школы площадью 23 977 кв. м расположилось на проспекте Королёва, дом 71, корпус 3, строение 1.

В рамках плодотворного сотрудничества с инвесторами на проспекте Королева, 71, корп. 3, стр. 1 в Приморском районе был возведен современный комплекс общеобразовательного учреждения на 825 мест.

Здание, площадью 23 977 кв. м, стало очередным результатом эффективного взаимодействия частного сектора и государства в сфере образовательной инфраструктуры.

Новая школа, отличающаяся стильным минималистичным дизайном в сочетании белого, красного и серого цветов, представляет собой двух-четырехэтажное сооружение, в котором особое внимание уделено разделению начальной школы от средней и старшей. Ученики младших классов будут обучаться в отдельном крыле с собственным входом, что позволит создать более благоприятные условия для их развития.

В соответствии с концепцией создания доступной среды для всех, здание оборудовано лифтами, пандусами и другими необходимыми приспособлениями для комфортного передвижения маломобильных групп населения.

"За последние два года это третья построенная нами школа, что свидетельствует о нашем стремлении удовлетворить потребности жителей в качественном школьном образовании", - отметил директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. - Новое учебное заведение рассчитано на 825 мест и оснащено всем необходимым для обеспечения современного образовательного процесса, включая просторные и светлые учебные классы, специализированные мастерские, два бассейна, два спортивных зала и обширный спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговыми дорожками".

При разработке интерьеров и оснащении школы учитывались пожелания администрации учебного заведения, что позволило создать уникальную и комфортную образовательную среду.

Планируемая дата открытия школы - 1 сентября. В рамках комплексной программы по развитию образовательной инфраструктуры Санкт-Петербурга в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 37 объектов образования, из которых 27 будут построены за счет инвестиций частных компаний. Такое активное участие инвесторов в создании новых школ и совмещенных объектов образования является значительным вкладом в улучшение качества жизни населения.

Источник: Администрация Петербурга
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