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Питерец.ру » Общество » В Петербурге с нового учебного года откроют 25 школ и детских садов

В Петербурге с нового учебного года откроют 25 школ и детских садов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Смольном обсудили подготовку новых школ и детских садов к новому учебному году

Начало нового учебного года в Санкт-Петербурге в этом году ознаменовано беспрецедентным событием – открытием сразу 25 новых школ и 15 детских садов. Это рекордное количество объектов образования, вводимых в эксплуатацию за последние десятилетия, что подчеркивает масштабную работу по развитию образовательной инфраструктуры города.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, подчеркивая уникальность ситуации, отметила, что все новые образовательные учреждения должны быть оснащены в соответствии с «петербургским стандартом». Это значит, что каждая школа и каждый детский сад должны быть оборудованы современными лабораториями, информационно-библиотечными центрами и медиатеками, позволяющими реализовать инновационные образовательные программы и дать детям доступ к актуальным знаниям.

Для всестороннего развития юных петербуржцев новые здания также должны быть обеспечены спортивными, актовыми и хореографическими залами, а в некоторых случаях – даже двумя бассейнами. Это создает условия для занятий различными видами спорта, художественной самодеятельностью, развития творческих способностей и укрепления физического здоровья детей.

Важно отметить, что при оснащении и обустройстве новых образовательных учреждений строго соблюдаются существующие нормативы. Это касается не только материалов и оборудования, но и дизайна интерьеров, чтобы создать комфортную и безопасную среду для обучения и развития детей.

Особое внимание уделяется безопасности. Все системы безопасности в новых зданиях проходят тщательную проверку, чтобы обеспечить защиту детей от нештатных ситуаций. Кроме того, к 1 сентября каждое образовательное учреждение должно получить лицензию на ведение образовательной деятельности, подтверждающую соответствие всем установленным требованиям.

В преддверии нового учебного года состоялось совещание, посвященное вопросам подготовки к его началу. В нем приняли участие ключевые фигуры в сфере образования и безопасности: вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствия стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу Юрий Блохин, руководители профильных Комитетов и главы районов Санкт-Петербурга.

Совещание продемонстрировало высокий уровень готовности к началу нового учебного года. В этом году 2 сентября за парты сядут более 600 тысяч петербуржцев, а свыше 22 тысяч школьников впервые войдут в стены новых школ. Это событие знаменует не только начало нового учебного года, но и начало нового этапа в развитии образования в Санкт-Петербурге, направленного на создание максимально комфортных и современных условий для обучения и воспитания детей.

Городские власти не ограничиваются открытием новых школ и детских садов. Проводятся масштабные работы по модернизации существующей образовательной инфраструктуры. Независимо от года постройки, каждое образовательное учреждение в Санкт-Петербурге должно соответствовать высоким стандартам качества и безопасности.

В 2023 году завершается реализация масштабной программы по реконструкции и модернизации образовательных учреждений Санкт-Петербурга, которая включает в себя не только обновление зданий и инфраструктуры, но и внедрение новых образовательных программ, а также развитие современных методик преподавания. Это позволит обеспечить равные возможности для получения качественного образования всем детям в Санкт-Петербурге, вне зависимости от места жительства и социального статуса.

Открытие нового учебного года в Санкт-Петербурге стало знаменательным событием. Город демонстрирует свою приверженность развитию образовательной системы и созданию оптимальных условий для получения качественного образования всеми детьми.

Источник: Администрация Петербурга
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