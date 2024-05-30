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Питерец.ру » Общество » Появятся новые школы

Появятся новые школы

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34
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
К 1 сентября в Петербурге откроются новые школы

Власти Северной столицы уделяют серьезное внимание социальной инфраструктуры города. В СПб регулярно появятся новые объекты – школы, детсады, поликлиники и другое. Строительство осуществляется за счет бюджетных средств и частных инвестиций.

«Питерец.ру» сообщает, что к началу учебного года в городе отроется 10 новых школ и 4 детсада. Причем эти учреждения были созданы на деньги инвесторов. Всего же в рамках такого сотрудничества в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 27 школ, так что город сможет получить дополнительных 26,5 мест.

Также застройщики возводят 28 детсадов и один совмещенный объект, рассчитанный на школьников и дошкольников. Всего же на частные инвестиции будет построен 61 социальный объект.

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