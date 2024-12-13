В Петербурге прошел демо-день образовательных проектов «Я-Стартап» и «Startup Junior»

Демо-день «Я-Стартап» и «Startup Junior» – мероприятие было посвящено финальной защите проектов по предпринимательству в рамках образовательных программ Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга». Мероприятие прошло 12 декабря в Точке кипения «Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения».

Организатором события выступил Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга.

В процессе проведения демо-дня обучающиеся по данным программам школьники и студенты колледжей презентовали свои итоговые бизнес-планы инвесторам и стейкхолдерам Санкт-Петербурга. К защите были представлены работы по совершенно разным направлениям — от социальных, до технологических.

В качестве жюри выступили эксперты и представители разных отраслей бизнеса. Опытные профессионалы оценили уникальность и качество проработки проектов, предпринимательский потенциал учащихся и их готовность к реализации бизнес-идей.

Также в рамках события на мероприятии каждого курса состоялось награждение автора лучшего бизнес-проекта!

Проекты «Я – стартап» и «Startup Junior» – это открытая дверь в мир современного бизнеса для студентов и школьников. В процессе обучения ребята получили знания о том, как правильно анализировать и выбирать сферу деятельности, разрабатывать идею и создавать бренд-стратегии с 0 до 100%. Помимо этого, учащиеся практиковались в нетворкинге с потенциальными партнерами и взаимодействии с разными целевыми аудиториями, а также изучали вопрос распределения финансов и юридические аспекты необходимые для запуска своего дела