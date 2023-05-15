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Питерец.ру » Экономика » «Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии

«Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
«Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии

Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга – региональный оператор федерального проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее», завершил первый этап отбора педагогов-навигаторов на 2023/2024 учебный год. От администраций 385 петербургских школ поступили заявки на обучение 1250 педагогов, которые изучат современные форматы и инструменты системного сопровождения профессионального самоопределения школьников.

«Наши педагоги уже приступили к изучению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на платформе bvbinfo.ru . Сейчас педагоги, только включившиеся в проект, проходят организационный модуль, где знакомятся с концепцией и алгоритмом реализации проекта. В процессе обучения, который продлится до ноября, педагоги познакомятся с современными инструментами профориентации и профориентационной диагностики, научатся конструировать и проводить профориентационные уроки, уроки рефлексии по итогам диагностики и мероприятий. Важно, что инструменты проекта «Билет в будущее» помогут педагогам в проведении уроков по профориентации в рамках реализации профориентационного минимума, который вводится в российских школах с 1 сентября 2023 года. А конечная цель проекта – помочь школьникам в построении их индивидуальных образовательных и карьерных маршрутов», - отметила Анна Войнова, начальник отдела профориентационной работы ГБНОУ ЦОПП СПб, руководитель проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге.

В 2023 году в проекте «Билет в будущее» запланировано участие более 41 тыс. петербургских школьников. Их ждут профориентационные уроки, онлайн-диагностики, мероприятия профессионального выбора, включая профпробы на площадках организаций-партнеров проекта. Помимо школьников, в проект включены педагоги, партнеры-работодатели, эксперты и родители. Также в новом сезоне команду проекта пополнили администраторы школ, которые будут координировать в своих школах профориентационную работу.

Проект «Билет в будущее» по ранней профориентации для учащихся 6-11-х классов Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 89 регионах страны и г. Байконуре по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование», с 2021 года федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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