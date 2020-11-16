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Питерец.ру » Общество » Победителей Всероссийского онлайн-фестиваля университетских технологических проектов назвала ВШЭ

Победителей Всероссийского онлайн-фестиваля университетских технологических проектов назвала ВШЭ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Всероссийский онлайн-фестиваль университетских технологических проектов завершился 12 ноября финалом.

Всероссийский онлайн-фестиваль университетских технологических проектов завершился 12 ноября финалом. Организатором мероприятия, участниками которого стали 360 стартапов из 148 вузов страны, выступил петербургский кампус НИУ ВШЭ. Лучшим признан проект «Интеллектуальная производственная платформа i5.solutions». Его разработчики создали систему, осуществляющую экспресс-оценку стоимости и времени изготовления на основе загруженной 3D-модели детали и предлагает варианты производств. Призовая сумма конкурса в 300 тысяч рублей была разделена победителем с проектами «Нейросканер» и Tango Vision.

Партнер фестиваля – Twin Campus – также наградил призами несколько стартапов: «КровеСтоп ПолимерЖгут», разработавший медицинское изделие для остановки кровотечения, получит консультацию по развертыванию бизнеса на европейском рынке, а свои концепции на стартап-конференции ship Startup Festival в финском городе Котка в 2021 году представят команды ABIVEE, «Диорам» и Varwin.

В рамках подготовки к финалу фестиваля участники смогли провести 76 встреч с менторами, поддержавшими конкурс. Специалисты помогли командам подготовиться к финальному выступлению, совместно основательно проработав их проекты.

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