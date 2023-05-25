Проект «Билет в будущее» ищет партнеров

18-19 мая в «Петровском колледже» прошла научно-практическая конференция с международным участием «Трансформация образовательного пространства для устойчивого развития». Участники обсуждали приоритетные направления и проекты развития профессионального образования: воспитательная деятельность в ПОУ, опыт реализации наставничества, информатизация и мониторинг качества в образовательном учреждении, а также профориентационная работа со школьниками.

На конференции с докладом «Реализация федерального проекта «Билет в будущее» как основа профориентационной работы» выступила Анна Войнова, начальник отдела профориентационной работы Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга, руководитель проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении Анна Владимировна подчеркнула, что одна из задач школы - вырастить «идеально профориентированного человека», а для этого необходимо выстроить систему профориентации обучающихся. Проект «Билет в будущее» - это комплексная система, позволяющая школьнику разобраться, кем он хочет стать.

Ключевыми партнерами проекта являются учреждения профессионального образования, которые проводят для ребят профпробы на своих площадках и в мастерских. Школьники знакомятся с востребованными профессиями и осознанно выбирают свой образовательный и карьерный маршрут.

Проект «Билет в будущее» ищет новых партнеров для сотрудничества в направлении профориентации подростков.

Вся информация о проекте «Билет в будущее»: bvbinfo.ru

Региональным оператором проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге является ЦОПП СПБ. По вопросам партнерства необходимо обращаться по эл. адресу: [email protected].

«Билет в будущее» – это всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и дополнительного образования.