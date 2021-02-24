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Питерец.ру » Общество » Успей подать заявку на участие в студенческом акселераторе SberStuden

Успей подать заявку на участие в студенческом акселераторе SberStuden

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49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
sberclass.ru
До 25 февраля идет прием заявок на участие в студенческом акселераторе SberStuden

До 25 февраля идет прием заявок на участие в студенческом акселераторе SberStuden.

SberStudent – первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов, созданный с   использованием образовательного контента от Stanford Online.

Студенческий акселератор SberStudent – это возможность изучить основы развития бизнеса под руководством профессоров Стэнфордского университета и опытных экспертов, научиться мыслить, как предприниматель, формулировать цели и превращать их в конкурентоспособные бизнес-проекты.   Обучение будет в онлайн-формате – «Сбер» полностью оплатит обучение.

Акселератор пройдет в три этапа: базовый онлайн-курс для 10 000 участников, трехмесячная проработка проектов вместе с наставниками из Стэнфордского центра профессионального развития и финал – Демо-день. На Демо-дне выступят лучшие команды и представят свои проекты перед потенциальными заказчиками: 60+ компаниями экосистемы «Сбера», десятками крупнейших технологических корпораций, российских и международных.  Кроме того, финалисты могут привлечь первые инвестиции от венчурных фондов и бизнес-ангелов.

Также в рамках акселератора менторы Стэнфордского центра профессионального развития будут проводить обучение российских трекеров, которые в дальнейшем смогут использовать полученные знания для работы с другими студенческими стартапами и не только – это даст дополнительный стимул развитию технологического предпринимательства в стране.

Подать заявку можно по ссылке: https://sberstudent.sberclass.ru.

Источник: Комитет по молодежной политике
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