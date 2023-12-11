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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника

В Ленобласти птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника

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27
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника по единовременному содержанию 550 тысяч голов птицы

В Ленинградской области начались работы по строительству нового птичника на птицефабрике "Синявинская", который будет способен одновременно содержать до 550 тысяч птиц. Это важное событие для региона, поскольку оно значительно увеличит производство яиц на 170 миллионов штук в год.

По словам Олега Малащенко, заместителя председателя правительства Ленинградской области и председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, данный птичник станет самым крупным в Европе. Ленинградская область уже сейчас является одним из ведущих производителей яиц в России. Годовой объем производства составляет порядка 3,5 миллиарда яиц, что превышает собственные потребности региона на 600%. Это говорит о высоком уровне развития птицеводства в области. Однако, с целью удовлетворения растущего спроса на яйца, Ленинградская область активно работает над увеличением производства. Важным шагом в этом направлении стало строительство репродукторов первого и второго порядка, которые специализируются на выращивании племенной птицы как для мясного, так и для яичного птицеводства. Это позволяет области обеспечивать стабильное производство продукции птицепрома. Таким образом, Ленинградская область не только увеличивает свою производительность в яичной отрасли, но и обеспечивает качественное разведение племенных птиц, что является важным фактором для устойчивого развития птицеводства.

Новый птичник на птицефабрике "Синявинская" будет оснащен современным оборудованием, которое позволит эффективно управлять условиями содержания птицы и обеспечивать ее комфорт. Такие инновационные решения помогут улучшить качество яиц и повысить производительность.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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