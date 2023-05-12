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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти стартовали посадки картофеля

В Ленобласти стартовали посадки картофеля

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59
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В 2023 году на 5% увеличено финансирование отрасли растениеводства.

В 2023 году на 5% увеличено финансирование отрасли растениеводства. Аграрии получат дополнительную господдержку на производство овощей и картофеля, посадки которых стартовали в хозяйствах региона.

«Мы заинтересованы в росте обеспеченности населения картофелем и овощами. Для стимулирования производителей мы ввели областную субсидию в 30 тысяч рублей на гектар  посаженного картофеля и 35 тысяч рублей на гектар овощей. В бюджете на картофель и овощи выделено 170 млн рублей. С этого года добавлена федеральная субсидия в 14 млн рублей на произведенный картофель и овощи», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственнному комплексу Олег Малащенко.

На поддержку отрасли растениеводства на  2023 год запланировано 1,7 млрд рублей, общая господдержка АПК на год составит порядка 5,7 млрд рублей.

За первые теплые майские дни в сельхозпредприятиях региона посажено 94 га картофеля, 3 % к плану и посеяно 392 га овощей ― моркови и свеклы.

Всего в посевную кампанию 2023 года в хозяйствах области запланировано посадить 10 тыс. тонн  картофеля на площади 3 тыс. га. 

Справка 

По итогам 2022 года Ленинградская область увеличила объемы производства картофеля на 17,5%,  выращено 194,2 тыс. тонн клубней,  обеспеченность населения области картофелем ― 112,6%.

Источник: Администрация Ленобласти
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