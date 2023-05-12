В Ленобласти стартовали посадки картофеля

В 2023 году на 5% увеличено финансирование отрасли растениеводства. Аграрии получат дополнительную господдержку на производство овощей и картофеля, посадки которых стартовали в хозяйствах региона.

«Мы заинтересованы в росте обеспеченности населения картофелем и овощами. Для стимулирования производителей мы ввели областную субсидию в 30 тысяч рублей на гектар посаженного картофеля и 35 тысяч рублей на гектар овощей. В бюджете на картофель и овощи выделено 170 млн рублей. С этого года добавлена федеральная субсидия в 14 млн рублей на произведенный картофель и овощи», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственнному комплексу Олег Малащенко.

На поддержку отрасли растениеводства на 2023 год запланировано 1,7 млрд рублей, общая господдержка АПК на год составит порядка 5,7 млрд рублей.

За первые теплые майские дни в сельхозпредприятиях региона посажено 94 га картофеля, 3 % к плану и посеяно 392 га овощей ― моркови и свеклы.

Всего в посевную кампанию 2023 года в хозяйствах области запланировано посадить 10 тыс. тонн картофеля на площади 3 тыс. га.

Справка

По итогам 2022 года Ленинградская область увеличила объемы производства картофеля на 17,5%, выращено 194,2 тыс. тонн клубней, обеспеченность населения области картофелем ― 112,6%.