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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства

В Ленобласти наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Рост производства продукции сельского хозяйства в Ленобласти в 2022 году составил 2,7%.

Рост производства продукции сельского хозяйства в Ленобласти в 2022 году составил 2,7%.

Итоги работы АПК региона опубликовал Петростат. 

«Наш успех – это результат комплексной программы развития производства, которая  планомерно реализуется в регионе не первый год и успешно прошла испытания последнего времени. Сегодня время ставит перед нами новые вызовы, задачи увеличения производства и мы их будем выполнять», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Общий объем выпуска пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2022 году  составил 118,6 млрд рублей, из них в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 97 млрд рублей (102,5% к 2021 году).

Молока  произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.

Из готовой пищевой продукции объем производства колбасных изделий увеличен на 46%, сливочного масла —  41%, кондитерских изделий — 21%, сыров и творога — на 16%.

Обращаясь к работникам АПК в октябре 2022 года, президент России Владимир Путин отметил, что работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Он напомнил, что в сентябре правительством была утверждена отраслевая стратегия, среди ключевых приоритетов которой — повышение качества жизни населения. Реализация поставленной задачи подразумевает строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы сельской ипотеки, модернизацию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также комплексное благоустройство сельских территорий — всё, что важно для людей.

Источник: Администрация Ленобласти
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