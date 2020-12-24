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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти производители молока бьют рекорды

В Ленобласти производители молока бьют рекорды

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Очередной молочный рекорд показали производители Ленинградской области

Очередной молочный рекорд показали производители Ленинградской области — 9100 кг молока от одной коровы получат хозяйства региона в 2020 году.

Рост молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях в 2020 году в Ленинградской области составит 5,7%, что на 40% выше среднестатистического показателя по РФ и находится на уровне мировых стандартов.
Предварительные итоги работы отрасли молочного животноводства Ленинградской области в 2020 году обсудили на заседании регионального союза производителей молока «ЛЕНОБЛМОЛОКО».

«Общий рост молочной продуктивности составит более 5%, при этом наши ведущие предприятия показывают молочную продуктивность в 13 700 кг при среднем показателе по России в 6 000. Мы достаточно заготовили кормов и зимний стойловый период проведем на достойном уровне, сохраняя тенденции к росту производства молока», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. 

Глава аграрного ведомства региона вручил руководителям предприятий свидетельства о членстве в союзе «ЛЕНОБЛМОЛОКО» и подчеркнул, что Ленинградская область  сохраняет поддержку производителей.
В 2020 году, с учётом программы комплексного развития сельских территорий, господдержка АПК региона составит 7,3 млрд рублей, +2,8% к 2019 году.

Непосредственно на сельхозпроизводство из запланированных 5,4 млрд руб. уже выплачено 5 млрд руб. субсидий (93% к плану).

Справка

По итогам 2020 года прирост объемов производства молока в хозяйствах всех категорий региона составил около 19 тыс. тонн, будет произведено порядка 650 тыс. тонн  молока  (102,2% к году), что составляет 2 % от объемов Российской Федерации и 33 % — от объемов молока в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: Администрация Ленобласти
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