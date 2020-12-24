В Ленобласти производители молока бьют рекорды

Очередной молочный рекорд показали производители Ленинградской области — 9100 кг молока от одной коровы получат хозяйства региона в 2020 году.

Рост молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях в 2020 году в Ленинградской области составит 5,7%, что на 40% выше среднестатистического показателя по РФ и находится на уровне мировых стандартов.

Предварительные итоги работы отрасли молочного животноводства Ленинградской области в 2020 году обсудили на заседании регионального союза производителей молока «ЛЕНОБЛМОЛОКО».

«Общий рост молочной продуктивности составит более 5%, при этом наши ведущие предприятия показывают молочную продуктивность в 13 700 кг при среднем показателе по России в 6 000. Мы достаточно заготовили кормов и зимний стойловый период проведем на достойном уровне, сохраняя тенденции к росту производства молока», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Глава аграрного ведомства региона вручил руководителям предприятий свидетельства о членстве в союзе «ЛЕНОБЛМОЛОКО» и подчеркнул, что Ленинградская область сохраняет поддержку производителей.

В 2020 году, с учётом программы комплексного развития сельских территорий, господдержка АПК региона составит 7,3 млрд рублей, +2,8% к 2019 году.

Непосредственно на сельхозпроизводство из запланированных 5,4 млрд руб. уже выплачено 5 млрд руб. субсидий (93% к плану).

Справка

По итогам 2020 года прирост объемов производства молока в хозяйствах всех категорий региона составил около 19 тыс. тонн, будет произведено порядка 650 тыс. тонн молока (102,2% к году), что составляет 2 % от объемов Российской Федерации и 33 % — от объемов молока в Северо-Западном федеральном округе.