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Питерец.ру » Экономика » Ленобласть расширяет присутствие своих фермеров в торговых сетях

Ленобласть расширяет присутствие своих фермеров в торговых сетях

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
В 2022 году 8 новых предприятий Ленинградской области вошли в число поставщиков сети «Магнит»

В 2022 году 8 новых предприятий Ленинградской области вошли в число поставщиков сети «Магнит», до конца года на полках появится продукция еще трех производителей, на 2023 год рассматриваются планы сотрудничества еще с 6 новыми компаниями. Это поставщики молока, мяса, рыбы, хлебобулочных изделий.

В 2022 году объем поставок ленинградских производителей в магазины сети вырос на 20% и составил с начала года 6 млрд рублей.

Новые возможности по продвижению и реализации продукции производителей Ленинградской области обсудили на встрече, организованной  Агентством АПК комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с руководством торговой сети. 

Во встрече, прошедшей в режиме видеоконференции, приняло участие порядка 50 фермеров региона. Производители и ритейлер подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества и обсудили алгоритм взаимодействия.

Справка

В 2022 году «Фермерский уголок» с продукцией из областных хозяйств появился также в торговой сети «Перекресток» компании X5 Group. Сегодня продукция малых форм хозяйствования Ленинградской области представлена во всех торговых сетях региона. В области ведут деятельность 780 фермерских хозяйств, в общем объеме производства продукции АПК региона, продукция фермерских хозяйств составляет порядка 4%.

Источник: Администрация Ленобласти
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