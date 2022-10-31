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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти завершена заготовка кормов

В Ленобласти завершена заготовка кормов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть завершила заготовку кормов

План по заготовке перевыполнен на 15%: заготовлено 66,5 тыс. тонн сена, 1,16 млн тонн силоса, 98,5 тыс. тонн фуражного зерна.

«Перевыполнение плана по заготовке кормов гарантирует, что у ленинградцев на столе зимой будут  все необходимые продукты животноводства: молоко, мясо, яйца ― животных ожидает сытая зима, а отрасль  ― рост производства», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Господдержка отрасли растениеводства в 2022 году составила более 900 млн рублей, общая поддержка сельхозпроизводства – 4,8 млрд рулей.

Источник: Администрация Ленобласти
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