В Ленобласти увеличили производство молока

Предварительные итоги работы молочной отрасли за 2022 год подвел комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу к 14-му съезду производителей молока, проходящему в Москве.

По итогам 2022 года в регионе произведено 680,4 тыс. тонн молока, (103,4 % к 2021 году), средний удой на фуражную корову ― 9532 кг (105,7%).

«На протяжении ряда лет регион занимает лидирующие позиции по молочной продуктивности коров и объёмам производства молока. Этому способствуют наш курс на постоянную модернизацию производства и стабильная господдержка. Ежегодное увеличение объемов производства молока позволяет региону увеличивать объемы переработки, мы кратно увеличили производство сыров, начинаем сушку молока, рассматриваем производство других продуктов глубокой переработки молока», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В бюджете на 2023 год на поддержку производства молока и племенное животноводство запланировано 1,44 млрд. рублей.