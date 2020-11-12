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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год

В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Проект бюджета Ленобласти на 2021 год прошел первое чтение

Основные параметры областного бюджета на предстоящий год представил сегодня на заседании Законодательного собрания первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Так,  доходы в 2021 году составят 149,2 млрд рублей, расходы — 162 млрд рублей, дефицит бюджета будет равен 12,8 млрд рублей. К  2023 году планируется снизить дефицит до 4,5 млрд рублей.

«Основные параметры областного бюджета, с которыми мы входим в новый финансовый год, соответствуют бюджетному кодексу и требованиям соглашения с Министерством финансов Российской Федерации. В следующем году все публичные обязательства будут профинансированы, в том числе, строящиеся объекты», — отметил Роман Марков.

Как было отмечено ранее, областной бюджет сохранит социальную направленность —  основной акцент будет сделан на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения. Кроме того, продолжится поддержка инициатив жителей, реализация адресной инвестиционной программы и национальных целей.

Законодательное собрание Ленинградской области приняло сегодня проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении: «за» проголосовало 30 человек, «против» — 1. 

Напомним, что проект областного бюджета был ранее поддержан на заседании Правительства Ленинградской области, прошел «нулевые чтения» и публичные слушания.

Источник: Администрация Ленобласти
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