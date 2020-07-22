В Ленобласти началась уборка картофеля

Племенной завод «Приневское» во Всеволожском районе собрал первые 33 тонны раннего картофеля. Продукция с полей направляется в торговые сети.

Также с начала уборки ранних овощей в регионе собрано уже 367 тонн капусты, свеклы, кабачков, салатов.

По плану в 2020 году сельхозпроизводители Ленинградской области должны собрать 72,4 тысячи тонн овощей и 67,2 тысяч тонн картофеля.

По итогам 2019 года, с учетом хозяйств населения, в регионе было произведено 204,8 тысяч тонн картофеля и 144,6 тысяч тонн овощей. Ленинградская область обеспечивает себя картофелем на 127% и при этом входит в тройку ведущих производителей семенного картофеля в России.